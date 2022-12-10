شاهد| صور من انفجار شقق ولاية نيو جيرسي بأمريكا

خلف انفجر عدة شقق بولاية نيو جيرسي في أمريكا، قتيلا وفقدان أكثر من 12 شخصا.

ووفقاً لحصيفة "ديلي ميل"، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى Haut du Mont Flats في St Helier قبل الساعة 4 صباحًا وسط تقارير عن وقوع حادث كبير.

وتجري عملية بحث وإنقاذ في محاولة للعثور على أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، لكن يُقال إن المشهد "خطير للغاية".

انفجار وحطام

وأوضحت الصحيفة، أن حطام الانفجار تنـثر عبر الشارع بينما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء، حيث تم نقل اثنين من "الجرحى السائرين" إلى المستشفى.

وقال رئيس شرطة ولاية جيرسي، روبن سميث: "في أعقاب الانفجار الذي وقع صباح اليوم في أوت دو مونت، طريق بيير، لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين".