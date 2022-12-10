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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مستحضرات تجميل وهواتف وساعات مهربة في مطار القاهرة.. صور

رجال الجمارك بمطار
رجال الجمارك بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والتليفونات والسماعات والساعات الذكية.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم بتكليف احمد صبري عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٧٢٠ عبوة مستحضرات تجميل و ١٦ ساعة ذكية و ١٠ تليفونات محمولة و ٥ سماعات.

وشارك في الضبط والجرد وتحريز المضبوطات كل من أحمد عادل فتحي و حسام محمد الشافعي و مصطفي حسن و أحمد عبد الواحد و بسمه حسني و كريم يوسف مآمير الجمرك وجورج الفونس مدير الحركة.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

 

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