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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق الجمباز تحت 10 سنوات بالأهلي يحصد 18 ميدالية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

حصل فريق ناشئي الجمباز بالنادي الأهلي تحت 10 سنوات على 18 ميدالية متنوعة، بواقع 14 ميدالية ذهبية و4 فضيات وذلك خلال منافسات بطولة الجمهورية التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت، داخل صالة نادي مدينة نصر.

وشارك في منافسات البطولة من الأهلي كل من: أحمد محمد عاطف، أحمد محمود أسامة، أدم محمود، أنس حازم، أنس محسن، باسل صلاح الدين، حمزة محمد، حمزة معرض، سيف إبراهيم، عبد الرحمن أحمد، عبد الرحمن طارق، عدنان سعيد، علي شريف، علي فهمي، علي إبراهيم، مالك تامر، مالك عماد الدين، محمد أحمد عبد الحميد، محمد أحمد فؤاد، محمد حسن، ياسين عبد الرحمن، يوسف هشام رضوان.

ويقود جهاز الجمباز بالنادي الأهلي الدكتور محمد فؤاد حبيب رئيسًا، والدكتور كريم عبد الرحمن، ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ومها حنفي، مدرب عام قطاع آنسات، فيما يضم الجهاز الإداري محسن اللمعي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد، طبيب الجهاز.

فريق ناشئي الجمباز بالنادي الأهلي تحت 10 سنوات بطولة الجمهورية صالة نادي مدينة نصر أحمد محمد عاطف أحمد محمود أسامة

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