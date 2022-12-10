المنتخب الأردني للتايكواندو يحقق ميداليتين ذهبيتين في نهائيات سلسلة الجائزة المقامة بالرياض

حصل المنتخب الأردني للتايكواندو، اليوم /السبت/، على ميداليتين ذهبيتين في بطولة نهائيات سلسلة الجائزة المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

ونجحت لاعبة المنتخب الأردني جوليانا الصادق، في الفوز بالميدالية الذهبية في وزن تحت 67 كغم، بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة منتخب لاصين بنتيجة 2-0، فيما حقق اللاعب زيد مصطفى الميدالية الذهبية في وزن 68 كغم بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1.

ويعتبر هذا الإنجاز هو الأول للأردن في هذه البطولة في انجاز غير مسبوق، الأمر الذي دفع المنتخبات المشاركة والقائمين على البطولة للإشادة بالمنتخب الأردني ونتائجه المتميزة.