غدا.. فرقة الحرملك تحي احتفالية ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

يقيم بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، احتفالية ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، بندوة "اللغة المعمارية للحقبات الإسلامية" للدكتور عادل غنيم، تعقبها فقرة غنائية لفرقة الحرملك بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبد المنعم، وذلك في السادسة مساء غد /الأحد/، بمركز إبداع قبة الغوري بالأزهر.

ويقدم الدكتور عادل غنيم تلخيص لمفردات اللغة المعمارية في مدينة القاهرة، بين الحقبات الفاطمية والأيوبية والمملوكية البحرية والعثمانية، يعقبها عرض للدكتور مصطفى الصادق بعنوان "شواهد وحكايات عن القاهرة وأهلها"، وتتبع لحكايات وحودايت القاهرة وأهلها من مختلف الطوائف والشرائح الإجتماعية والثقافية، وتدير الحوار د. هبة صفي الدين مدير بيت المعمار المصري.

فرقة "الحرملك" أسستها المايسترو الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم عام 2017، وبدأت تقديم أولى حفلاتها ببيت السحيمي، ومنذ ذلك حظت "الحرملك" على إعجاب الجماهير من مختلف الفئات وكانت هذه نقطة انطلاق للعنصر النسائي الفريد من نوعه، وتتكون الفرقة من عازفات ومطربات محترفات من معاهد وكليات متخصصة.