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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسماء مصابي حادث تصادم إسعاف بسيارة نقل على طريق الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

استقبل مستشفى المنصورة الدولي 5 مصابين من أسرة واحدة اثر وقوع حادث تصادم سيارة اسعاف ملك لإحدى الجمعيات الخيرية بسيارة نقل ثقيل متوقفة بطريق (المنصورة - أجا) أمام فرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية اثر التفادي الخاطئ.


 وأكد مصدر طبي بالمستشفى أن المصابين هم :"ن.ع."، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، و"أ. س.م"  ، مصاب بكسر بالعمود الفقري، و"م. س"، بنزيف داخلى بالبطن، و"س. م"  بنزيف بالصدر ، و"م. ا"  بكسر بالضلوع وجميعهم من أسرة واحدة .


وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف أهالى بسيارة نقل، على طريق سندوب أجا أمام قرية منية سندوب التابعة للمركز ووجود مصابين.


انتقل ضباط وحدة المباحث و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة إسعاف أهالى تحمل ارقام "16838 ملاكى دقهلية "حيث اصطدمت بسيارة نقل تحمل ارقام "د ن ر 7215" كانت تقف على جانب الطريق بإتجاه أجا مما أدى إلى إصابة سائق سيارة الإسعاف و4 أشخاص مرافقين له بإصابات متفرقة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالضلوع وجروح بالوجه.
 

الدقهلية مديرية أمن الدقهلية حادث تصادم مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية طريق المنصورة

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