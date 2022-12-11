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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان الشيوخ تناقش اقتراحين لإنشاء مجمع خدمات وسوق بأبو قرقاص بالمنيا.. غدا

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

تعقد  لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ،  اجتماعها  غدا الاثنين برئاسة النائب خالد سعيد، رئيس اللجنة، من أجل مناقشة  اقتراحين برغبة مقدمين من النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ،  لإنشاء مجمع خدمات وسوق للخضار والفاكهة في أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وقال توفيق في اقتراحه الأول المتعلق بإنشاء مجمع خدمات، أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا يواجه مشكلات تتمثل فى عدم وجود مقرات للعديد من المصالح الحكومية أو تواجدها في مناطق غير لائقة ولا تستطيع تلبية مطالب المواطنين.

استشهد توفيق في اقتراحه، بعدم وجود مقر لإدارة التربية والتعليم، وكذلك الإدارة الصحية والبريد والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وغيره من الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي.

وأشار إلى أن هناك العديد من المناطق الشاغرة في مناطق مناسبة بمدينة أبو قرقاص من الممكن استغلالها كمقر لإنشاء مجمع المصالح، وهذه الأراضي بعضها يتبع هيئة الأوقاف والبعض الآخر يتبع الإدارة المحلية.

وطالب حسانين توفيق، وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة المنيا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض المناسبة لإنشاء مجمع خدمات للمواطنين على النحو الذي يسهل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل لائق.

وبشأن الاقتراح برغبة الثانى للنائب حسانين توفيق المقرر مناقشته باجتماع اللجنة، والمتعلق بإنشاء سوق للخضار والفاكهة في أبو قرقاص، أشار النائب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إلى أن غياب مكان منظم لبائعي الخضر والفاكهة في أبو قرقاص تسبب في وجود عشوائية كبيرة بالشوارع بسبب انتشار الباعة بشكل غير منظم.

وأكد توفيق، أن وجود سوق منظم يساهم أولا في الحد من العشوائية المنتشرة في الشوارع وما يترتب عليها من مشكلات كبيرة أبرزها تعطل الحركة المرورية التي تصل إلى حد الاختناق، وفضلا عن حل المشكلات المتعلقة بالمرور والزحام والعشوائية، فإن ذلك سيكون له مردود إيجابي في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح أن هناك العديد من المناطق التي تصلح لإقامة هذا السوق في أبو قرقاص، وهذه الأراضي تتبع الإدارة المحلية، وتحتاج فقط لإنهاء إجراءات الترخيص بما يسهل حل العديد من المشكلات وتوفير احتياجات المواطنين بشكل منظم وبأسعار مناسبة.

المصالح الحكومية محافظة المنيا الأسكان التربية والتعليم وزارة التنمية المحلية مجلس الشيوخ

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