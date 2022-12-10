عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لماذا أنا؟.. رسالة من رودريجو بعد تسببه في توديع البرازيل كأس العالم 2022

رودريجو
رودريجو

اعتذر رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد الإسباني، لجمهور منتخب البرازيل، على إهدار ركلة جزاء وتسببه في إقصاء بلاده من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأهدر رودريجو ركلة جزاء في الركلات الترجيحية بمباراة البرازيل وكرواتيا، ليتسبب في وداع بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر رودريجو منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "آسف.. من المؤكد أنها من أكثر اللحظات إيلامًا في مسيرتي المهنية، من الجنة إلى الجحيم في غضون دقائق ، كنت أصلي بألا ينتهي الأمر بتلك الطريقة".

وأضاف:"أعلم أن كل شيء يمر ، وعلى الرغم من أنني ما زلت لا أملك القوة للاستيقاظ في الوقت الحالي ، فأنا متأكد من أنني سأعود ، ولا أعرف كيف ، لكنني سأعود وأقوى بكثير".

وأردف: "العقول اللامعة فقط هي التي تمر ببعض المحن" بالتأكيد لن يكون الأمر مختلفًا معي ، 21 عامًا ، لم يكن هناك شيء سهل حتى الآن ولن يكون كذلك ، لكن الأمر يستحق كل هذا العناء!".

وزاد: "شكرًا لكل من هتف وآمن بنا ، شكرا لك يا إلهي على كل شيء واغفر لي لأنني جاحد بعد كل ما فعلته من أجلي ، أسأل نفسي باستمرار لماذا أنا؟ لماذا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو؟ فقط أولئك الذين كانوا معي رأوا كل ما مررت به خلال هذا العام للوصول إلى البطولة بشكل جيد ولماذا تم إنهاء هذا الأمر على هذا النحو؟ لا أستطيع أن أفهم ، لكن بعد ذلك بدأت أتذكر كل شيء وأرى أنني لا أستطيع الشكوى من أي شيء وأواصل بذل قصارى جهدي في كل شيء كما كنت أفعل دائمًا!".

واختتم قائلًا:"مرة أخرى ، شكرًا لكم جميعًا وأنه في عام 2026 سيكون كل شيء مختلفًا ، ما زلت أعتقد أننا سنظل سعداء للغاية! هذا الجيل جيد جدا ، إنهم يستحقون ويجب أن يتوجوا. الوطن الحبيب ، البرازيل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

كرم جبر: غير معقول نشر معلومات دون الرجوع للمصادر وقبل البيانات الرسمية

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

كأس العالم.. سر عدم إذاعة beIN Sports مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات

إستمرار فعاليات التدريب المصرى السوداني حارس الجنوب -2

جيب رانجلر بـ 170 ألف جنيه| تفاصيل

بلجيكا تفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات قصيرة المدى

لماذا أنا؟.. رسالة من رودريجو بعد تسببه في توديع البرازيل كأس العالم 2022

ليك ولأولادك.. هواوي تعلن عن مجموعة مميزة من الساعات الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء… رانيا يوسف تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

شاهد.. الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهائن دريسدن بمفاجأة كبرى| التفاصيل الكاملة

هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

بفستان ملفت.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من باريس| شاهد

فيديو

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

اﻟﻤﺰﻳﺪ