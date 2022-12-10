لماذا أنا؟.. رسالة من رودريجو بعد تسببه في توديع البرازيل كأس العالم 2022

اعتذر رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد الإسباني، لجمهور منتخب البرازيل، على إهدار ركلة جزاء وتسببه في إقصاء بلاده من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأهدر رودريجو ركلة جزاء في الركلات الترجيحية بمباراة البرازيل وكرواتيا، ليتسبب في وداع بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر رودريجو منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "آسف.. من المؤكد أنها من أكثر اللحظات إيلامًا في مسيرتي المهنية، من الجنة إلى الجحيم في غضون دقائق ، كنت أصلي بألا ينتهي الأمر بتلك الطريقة".

وأضاف:"أعلم أن كل شيء يمر ، وعلى الرغم من أنني ما زلت لا أملك القوة للاستيقاظ في الوقت الحالي ، فأنا متأكد من أنني سأعود ، ولا أعرف كيف ، لكنني سأعود وأقوى بكثير".

وأردف: "العقول اللامعة فقط هي التي تمر ببعض المحن" بالتأكيد لن يكون الأمر مختلفًا معي ، 21 عامًا ، لم يكن هناك شيء سهل حتى الآن ولن يكون كذلك ، لكن الأمر يستحق كل هذا العناء!".

وزاد: "شكرًا لكل من هتف وآمن بنا ، شكرا لك يا إلهي على كل شيء واغفر لي لأنني جاحد بعد كل ما فعلته من أجلي ، أسأل نفسي باستمرار لماذا أنا؟ لماذا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو؟ فقط أولئك الذين كانوا معي رأوا كل ما مررت به خلال هذا العام للوصول إلى البطولة بشكل جيد ولماذا تم إنهاء هذا الأمر على هذا النحو؟ لا أستطيع أن أفهم ، لكن بعد ذلك بدأت أتذكر كل شيء وأرى أنني لا أستطيع الشكوى من أي شيء وأواصل بذل قصارى جهدي في كل شيء كما كنت أفعل دائمًا!".

واختتم قائلًا:"مرة أخرى ، شكرًا لكم جميعًا وأنه في عام 2026 سيكون كل شيء مختلفًا ، ما زلت أعتقد أننا سنظل سعداء للغاية! هذا الجيل جيد جدا ، إنهم يستحقون ويجب أن يتوجوا. الوطن الحبيب ، البرازيل".