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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود .. أحدث ظهور لـ منه فضالي

صدى البلد

نشرت الفنانة منه فضالي صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام .

وظهرت منه فضالي في الصور بفستان اسود وشعرها المنسدل علي الاكتاف ، نحافه ملفته . 

 

وعن آخر أعمالها الفنية تنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" ويشاركها البطولة كل من صابرين، ومحمود عبد المغنى.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسرحية عيلة لاسعة جدا من بطولة أحمد زاهر وبناته  والفنانة مروة عبدالمنعم.

 

روجت الفنانة منة فضالي، لمسلسلها الجديد “الونش” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وأعلنت منة فضالي موعد عرضه على قناة الحياة وأبو ظبي وwatch it، وكتبت: “إبتداء من ٤ ديسمبر مسلسل الونش والله المستعان توكلنا عليك يا رب”.

 

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