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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم الأسود.. أحلام توجه رسالة للمنتخب المغربي

صدى البلد

حرصت الفنانة الخليجية أحلام، على دعم منتخب المغرب أمام البرتغال فى كأس العالم المقامة حاليا فى قطر.

وكتبت أحلام عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “الأسووووود اليوم يوووومكم  #المغرب_البرتغال”.

تقدم منتخب المغرب على البرتغال بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
هدف المغرب جاء في الدقيقة 42 عن طريق يوسف بوفال بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من الجهة اليسرى، مستغلًا تقدم حارس مرمى البرتغال.
الشوط الأول شهد سيطرة برتغالية، وكاد جواو فيليكس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل برونو فيرنانديز كرة عرضية من الجانب الأيمن من ركلة حرة مباشرة، قابلها زميله بضربة رأسية، تصدى لها ياسين بونو ببراعة.
وفي الدقيقة السابعة، سدد يوسف النصيري ضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها حكيم زياش من الجهة اليسرى، لكنها علت مرمى البرتغال.
وفي الدقيقة 18، انطلق حكيم زياش من الجهة اليمنى ليطلق تسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء، جاورت القائم الأيمن لمرمى البرتغال.
وفي الدقيقة 31، سدد جواو فيليكس تسديدة قوية بوجه قدمه الخارجي ارتطمت بأحد مدافعي المغرب وغيرت اتجاهها، حيث كانت لتخادع ياسين بونو، لكنها علت شباكه بقليل.
وأهدر سليم أملاح أخطر فرص المغرب في الدقيقة 35، عندما أرسل يحيى عطية الله كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ضلت طريق الشباك.
وأرسل رافاييل جوريرو كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها جواو فيليكس بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 39، لكنها علت العارضة.
تشكيل البرتغال
وشهد تشكيل البرتغال تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء لحساب جونسالو راموس.

 

البرتغال منتخب المغرب حكيم زياش احلام راموس بطولة كأس العالم كأس العالم 2022

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