شوبير عن تقدم المغرب على البرتغال : أصعب 45 دقيقة هونها يارب

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء المنتخب المغربي اليوم أمام البرتغال في كأس العالم قطر 2022.

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر:" شوط اول عظيم ان شاء الله تكمل علي خير.

وتابع ": اصعب 45 دقيقه هونها ياااارب .

تقدم منتخب المغرب على البرتغال بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.



هدف المغرب جاء في الدقيقة 42 عن طريق يوسف بوفال بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من الجهة اليسرى، مستغلًا تقدم حارس مرمى البرتغال.



الشوط الأول شهد سيطرة برتغالية، وكاد جواو فيليكس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل برونو فيرنانديز كرة عرضية من الجانب الأيمن من ركلة حرة مباشرة، قابلها زميله بضربة رأسية، تصدى لها ياسين بونو ببراعة.



وفي الدقيقة السابعة، سدد يوسف النصيري ضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها حكيم زياش من الجهة اليسرى، لكنها علت مرمى البرتغال.



وفي الدقيقة 18، انطلق حكيم زياش من الجهة اليمنى ليطلق تسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء، جاورت القائم الأيمن لمرمى البرتغال.



وفي الدقيقة 31، سدد جواو فيليكس تسديدة قوية بوجه قدمه الخارجي ارتطمت بأحد مدافعي المغرب وغيرت اتجاهها، حيث كانت لتخادع ياسين بونو، لكنها علت شباكه بقليل.



وأهدر سليم أملاح أخطر فرص المغرب في الدقيقة 35، عندما أرسل يحيى عطية الله كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ضلت طريق الشباك.



وأرسل رافاييل جوريرو كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها جواو فيليكس بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 39، لكنها علت العارضة.