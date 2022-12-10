باحثة في شئون المرأة عن زواج القاصرات: "اغتصاب ممنهج ومُدبر"| فيديو

تحدثت عبير سليمان باحثة في شئون المرأة مدير مركز ضد التمييز، عن ظاهرة زواج القاصرات، قائلة إن هذا الأمر يعتبر اغتصاب ممنهج ومُدبر ويستظل ببعض النصوص الدينية، مطالبةً بحبس الزوج والأب والمأذون والمحامي وكل من اشترك في هذه الجريمة.

وأضافت “سليمان” خلال حوارها ببرنامج “ست الستات” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم دينا رامز، أنه يتم التعامل مع الفتاة في هذه الحالة على أنها حيوان ـ على حد تعبيرها ـ، مؤكدة أن الشرف والضمير لا يختزلوا في غشاء بكارة والممارسات والسلوكيات هي المحقق للشرف.

وتابعت الباحثة في شئون المرأة، أن الأعراف لا يجب أن تكون أقوى من القانون، واصفة العادات والتقاليد بالكارثة، لافتة: “الخطاب الديني اللي بيحمي العادات والتقاليد ويمكن سيادة الرئيس من أوائل الأشخاص المسئولين اللي طلع بقوة وتحدث عن الخطاب الديني”، متابعة أن تجديد الخطاب الديني يتسبب في أزمة للعديد من الناس.



