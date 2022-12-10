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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات.. زوجي يمنعني من قضاء ما فاتني في رمضان.. ماذا أفعل

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات

 

زوجي يمنعني من قضاء ما فاتني في رمضان.. ماذا أفعل| الفتوى ترد

 

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