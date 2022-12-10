نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات
زوجي يمنعني من قضاء ما فاتني في رمضان.. ماذا أفعل| الفتوى ترد
احذر.. 4 أعمال لا تقبل من أصحابها مهما فعلوا
عبادة يبكي منها الشيطان.. احرص على أدائها
انسى الحزن والهم مع هذه العبادة.. تزيل الكرب وتمنع المصائب والأزمات
اتعاكست وزوجي عاقبني..الإفتاء: المرأة يجب أن تكون فطنة فيما تخبر به رجُلها
كيف تجلى الله للجبل ؟..موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد
4 آيات معجزة تنجيك من الهم والكرب والمرض والخوف ممن يكيد لك
احذر .. سبب تعطيل إجابة الدعاء وتأخر الرزق وكثرة الديون