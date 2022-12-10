النشرة الدينية.. إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات.. زوجي يمنعني من قضاء ما فاتني في رمضان.. ماذا أفعل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.