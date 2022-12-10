أستاذ علوم سياسية: القمة العربية الصينية تكتسب أهميتها على المستويين العالمي والإقليمي

قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة العربية الصينية تكتسب أهميتها من عدة مستويات أولها المستوى العالمي، خاصة مع حدوث تغيرات على المستوى الصعود العالمي وتغير على صعيد مراكز القوى، وصعود لمراكز قوى جديدة منها الصين، وهو ما يميز توقيت انعقاد القمة.

وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المستوى الثاني هو الإقليمي العربي، حيث إن هناك قيادات عربية تواجدت في القمة، لديها رؤية طموحة لتغير نمط الحياة في بلادها، وتستهدف تحسين جودة الحياة فيها، ولديها خطط واضحة لتحقيق التعاون مع مراكز القوى الصاعدة مثل الصين.