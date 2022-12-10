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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فوز مشرف .. متحدث الخارجية يهنئ المغرب بالتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد اليوم السبت، المملكة المغربية على التأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم. 


وقال متحدث الخارجية المصرية - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "خالص التهانئ القلبية للمملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطني المغربي، والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم".


وأطاح المغرب بالمنتخب البرتغالي من كأس العالم "قطر 2022" بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي؛ ليصبح "أسود الأطلس" أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم.

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