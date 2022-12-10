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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمال وتثقيف وإبداع.. مسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية فرصة للأجيال الجديدة

الفنان احمد عاطف
الفنان احمد عاطف

يسعى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال دورته الجديد والتي يرأسها الناقد عصام زكريا  إلى تقديم برامج متنوعة ومختلفة  بأهم الأحداث والأفلام المصرية التي تعرض لأول مرة ضمن مسابقة قسم الطلبة التى تنافس بقوة من خلال بعض المواضيع  الشائكة والمثيرة للجدل.

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من جانبه يؤكد الفنان احمد عاطف، أحد المشاركين في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في دورته الجديدة، أن مسابقة الطلبة بالمهرجان هي فرصة عظيمة يقدرها الأجيال الجديدة المهتمة بالعمل بمجال السينما التسجيلية وأنه آن الأوان لفتح آفاق مختلفة لجذب الجماهير نحو السينما التسجيلية الهادفة من خلال الترويج الجيد والمسبق بشكل احترافي قبل انعقاد الدورة المرتقبة والاعلان عنها وتدشين حملة دعائية بشكل كبير للحشد الجماهيري.
أضاف احمد عاطف، في تصريحات صحفية، أنه من المنتظر أن يشارك بفيلم قصير "حياة" والذي يحمل رسالة تفاؤل من خلال أبطاله في دقائق معدودة.
 أشار الفنان احمد عاطف إلى أن المهرجان فتح أمامنا أبواباً وآفاق كبيرة بأننا نرى إبداعات مختلفة في مجال السينما التسجيلية والروائية والتجريبية وغيرها من الأفلام والروايات، موضحاً أن أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الروائية والتسجيلية لا تقل عن الأفلام الطويلة جمالاً وتثقيفاً وإبداعاً.

وأكد الفنان أحمد عاطف أن الأفلام الروائية القصيرة يتم تطويرها وأخذ تلك التجارب الفنية الصغيرة واستخدامها في الأفلام الطوية لأنها تشبه المعمل في التجارب للسينمائيين والعمل على تطوير تلك الروايات ويبتكروها وتكون أفكار لأعمال فنية كبيرة.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية.
ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التي تتخصص فى الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.

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