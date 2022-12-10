"عمال مصر" مهنئا الشعب المغربي بالفوز على البرتغال: نجاح وانتصار للعرب

هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشعب المغربي الشقيق لتأهل منتخب بلاده للمربع الذهبي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره البرتغالي في الشوط الثاني بهدف نظيف.

وقال محمد جبران رئيس الاتحاد، إن فوز ونجاح المنتخب المغربي نجاح وانتصار للعرب والذي أسعد الجميع بهذا الفوز العظيم، متمنيا للمنتخب المغربى الشقيق دوام التوفيق والفوز في المباريات القادمة.

ويعد منتخب المغرب العربي “أسود الأطلس” المنتخب العربى الوحيد الذي نجح بالتأهّل فى تاريخ المونديال للمربع الذهبي، ويأمل العرب أن ينجح المغاربة بمُواصلة الحلُم للوصول إلى نهائي كأس العالم.