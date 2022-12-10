محمد رشاد: أرفع الكارت الأحمر لهذا الشخص

قال الفنان محمد رشاد، إنه بدأ الغناء في المرحلة الثانوية، ومنذ هذا الوقت كان من المميزين بين أصدقائه سواء في الجامعة أو في معهد الموسيقى العربية، معقبًا: "الحمد لله كنت من المطربين اللي الناس بتحب تسمع صوتهم".

وتابع "رشاد" ، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء، المذاع على فضائية "الأهلي"، أنه قد يرفع الكارت الأصفر لأي شخص قد يتجاوز أو يخطئ خطأ بسيطا، معقبًا: "ممكن أرفع الكارت الأصفر للشخص الكاذب أو لأي شخص ليس محلاً للثقة".

وتابع: "أكثر حاجتين لا أحبهما في أي بني آدم: الكذب والخيانة، ممكن أقدم إنذار للكاذب، ولكن الخائن؛ هطلع له الكارت الأحمر، وهطرده من حياتي".



بالفيديو.. محمد رشاد: بحب المرأة الذكية القادرة على التصرف في المواقف بذوق

قال الفنان محمد رشاد، إن معرفته بخطيبته غادة عبارة عن نصيب، متابعًا: "أنا من أول ما شفتها أعجبت بشكلها وشخصيتها، ما شاء الله عليها جميلة الطبع والطباع والخلق وكل حاجة، أول ما شوفتها أعجبت بها".

وتابع "رشاد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء، المذاع على فضائية "الأهلي": "معرفتي بغادة في البداية كان عن طريق أصدقائي، وبعد ذلك تحولت علاقتنا لصداقة، في البداية كنا بنتقابل في أعياد الميلاد والمناسبات المختلفة، وبعد ذلك أصبح هناك حب متبادل بين الطرفين، وتحول الأمر إلى خطوبة".

وأشار إلى أنه يحب المرأة الذكية، القادرة على التصرف في المواقف بذوق، وبدون خطأ، معقبًا: "بحب المرأة التي تستطيع التعامل مع أي موقف بذكاء بدون افتعال أي مشاكل، بحبح المرأة المتزنة في انفعالاتها، وخطيبتي كده بالفعل".