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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

مباراة فرنسا وانجلترا
مباراة فرنسا وانجلترا

يواجه بعد قليل منتخب فرنسا منتخب انجلترا على ستاد البيت فى ختام منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم التى تختتم فعالياتها يوم 18 ديسمبر فى قطر .

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة فرنسا وانجلترا مع المغرب الذى نجح فى اقصاء البرتغال والتأهل الى المربع الذهبى فى انجاز تاريخى وكأول منتخب عربى وأفريقى يحقق هذا الانجاز .

يطمح منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، في مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب بترويض الأسود الثلاثة وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وبدأ منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2022، بالفوز على أستراليا 4-1، ثم تفوق على الدنمارك 2-1، وخسر أمام تونس 1-0 في ختام دور المجموعات.

وتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره البولندي 3-1، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

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رباعي ناري.. تشكيل فرنسا أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم

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كين يقود هجوم منتخب إنجلترا أمام فرنسا في كأس العالم

فيما يستهدف المنتخب الإنجليزي مواصلة مشواره  المميز في بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم الغائب عن خزائن الأسود الثلاثة منذ عام 1966.

وكان منتخب إنجلترا استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بفوز ساحق على إيرن 6-2، ثم تعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، وفاز على ويلز 3-0 في الجولة الثالثة.

وفي الدور ثمن النهائي تفوق منتخب إنجلترا على السنغال بنتيجة 3-0، ليضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي.

موعد مباراة فرنسا وانجلترا 

تنطلق مباراة فرنسا وانجلترا فى مباراة دور الثمانية لبطولة كأس العالم فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وانجلترا 

تبث مباراة فرنسا وانجلترا عبر مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق مباريات بطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط .

وتذاع المباراة عبر قناة بى ان سبورت 1 ويعلق عليها عصام الشوالى و بى ان سبورت 3 ويعلق عليها يوسف سيف بالاضافة الى قناتى الكأس القطرية 1 و 2 .

تشكيل فرنسا 

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: دايوث أوباميكانو - رافائيل فاران - ثيو هيرنانديز - جويل كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو - تشاوميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان- عثمان ديمبلي - أوليفيه جيرو.

تشكيل انجلترا 

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ستونز - ماجواير - والكر - شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - هندرسون - بيلنجهام

خط الهجوم: ساكا - كين - فودين.

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