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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 11-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مسجلا 24.56 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع مع أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 11-12-2022.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.59 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني".

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استقرار الأسعار 

ودخل سعر   سعر الدولار  في استقراره لليوم الثالث علي التوالي في البنوك العاملة بالسوق المصرية  مع بداية تعاملات اليوم الأحد .


أقل سعر 


بلغ أقل سعر دولار في البنوك نحو 24.54 جنهيا للشاء و 24.64 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".
وسجل ثاني أقل سعر للدولار نحو 24.55 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، بلوم".


متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.58 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي،" .
 

 ارتفاع الودائع 

وفي أغسطس الماضي، قفزت ودائع البنوك إلي 7.64 تريليون جنيه مقابل 7.5 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 7.37 تريليون جنيه في يونيو 2022.

وبذلك زادت ودائع الحكومة، بنهاية أغسطس الماضي إلي 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.54 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، وبعد أن كانت 1.49 تريليون جنيه في يونيو 2022.

أعلي سعر 

 

سجل أعلي سعر دولار في البنوك المصرية في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 11-12-2022؛ نحو ب 24.6 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع .

وبحسب تقارير مصرفية فقد سجل أعلي سعر دولار في عدد من بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " ميد بنك، المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".

 

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