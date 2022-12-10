خبير: مقترح تدريس لغة الإشارة قد يسبب عزوف الطلاب عن التعليم والتسرب المدرسي

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اقتراح تقدمت بيه النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تدريس لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع كمادة أساسية لجميع المراحل الدراسية لطلاب المدارس بشكل عام من المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة الثانوية.

علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، على المقترح المقدم بتدريس لغة الإشارة الخاصة لطلاب المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة الثانوية.

قال الدكتور عاصم حجازي ، أن في البداية علينا من من تقرير قاعدة عامة بخصوص التعليم الأساسي وهي أنه تعليم يهدف إلى إكساب الطالب المعلومات الأساسية التي تبني عليها تفريعات العلوم في مراحل التعليم الأساسية بالإضافة إلى مهارات التعلم والتفكير والمهارات الحياتية الأساسية وليس مطلوبا على الإطلاق أن يتخرج الطالب من مرحلة التعليم الأساسي وقد أتقن كل تفريعات العلوم وأنواعها المختلفة فيكفيه العموميات التي لابد منها.

وأوضح حجازي في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن إدخال لغة الإشارة كمقرر إضافي لطلاب التعليم قبل الجامعي يواجه ببعض الاعتراضات، لأن قدرة الطالب في مراحل التعليم قبل الجامعي على إدارة ذهنه واستخدام قدراته العقلية بشكل جيد لاستيعاب مواد متعددة وذات حمل معرفي كبير تكون أقل من الطالب الجامعي الذي يستطيع فعل ذلك بسهولة.

تدريس لغة الإشارة لطلاب المدارس غير مفيد

واضاف، أن من الاسباب والتي تواجه إدخال لغة الإشارة علي طلاب التعليم الأساسي هي أولا: زيادة العبء المعرفي الملقى على عاتق الطلاب وأعباء التعلم، وأنه ينتج عن زيادة العبء المعرفي والمسؤوليات التعليمية انخفاض الوقت المخصص للنشاطات والهوايات الأخرى وهو ما يؤثر سلبا على بناء شخصية متكاملة للطفل.

وأكمل أستاذ علم النفس التربوي، أن زيادة العبء المعرفي يؤدي أيضا إلى نمو بعض المشاعر السلبية لدى الطلاب كالشعور بالإحباط واليأس والعجز المكتسب، و قد تؤدي هذه المشاعر السلبية إلى نمو اتجاهات سلبية رافضة للمدرسة وعزوف عن التعلم والتسرب المدرسي، بإضافة الي شعور الطالب بعجزه عن الإلمام بالمحتوى في المواد المتعددة وعجزه عن الوصول إلى مستويات متقدمه في تحصيلها قد يدفعه للجوء إلى أساليب غير مشروعة للحصول على التفوق مثل الغش والتسريب.

وكانت قد ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، في حضور وتوافق ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور جبريل أنور، خبير مناهج بالإدارة المركزية للمناهج بالوزارة، على إدراج قاموس مصطلحات إشارية ملحق بكل مادة دراسية، والتوصية بالقيام بتدريبات مكثفة للمعلمين في كل المراحل الدراسية لتدريس المصطلحات للطلبة في كل المدارس والمراحل الدراسية من التعليم الأساسي حتى الثانوي، بالإضافة إلى البدء من الآن فترة إعداد الدليل والتدريبات، والتطبيق بدءاً من العام الدراسي 2024/2025.