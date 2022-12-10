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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حماة الوطن : الرئيس السيسي يقوم بجهود عظيمة للنهوض بحقوق الإنسان

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير خلال الصالون الثقافي اليوم

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سُدة الحكم وهو يقوم بجهود عظيمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف نصير، ، خلال كلمته بالصالون الثقافي الخاص بحقوق الإنسان والذي نظمه اليوم حزب حماة الوطن،  تحت عنوان " اليوم العالمي لحقوق الانسان ..رؤية وطنية" ،  أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى مؤخرا، الهدف منها أن الإنسان المصري هو الهدف والوسيلة وأن حريته وكرامته من الحقوق الدستورية التي لا يمكن المساس بها.

وأكد الأمين العام لحزب حماة الوطن ، علي ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي ودعمه المستمر في ملف حقوق الإنسان ، مهنأ شعوب العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وعبر" نصير" عن استيائه الشديد للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي تضمن مغالطات وافتراءات وأكاذيب لحقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن البيان لا يمت للواقع بصلة.

 

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حقوق الإنسان حماه الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن البرلمان الأوروبي الحقوق الدستورية

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