الكرة المصرية.. تعليق مفاجئ من عمر ربيع ياسين بعد تأهل المغرب بالمونديال

حرص الإعلامي عمر ربيع ياسين، علي تهنئة منتخب المغرب بعد فوزه على نظيره البرتغال، ليصل بذلك إلى نصف نهائي مونديال 2022.

وقال ربيع في تغريدة على حسابه بموقع "فيسبوك": "فرحان ومبروك للمغرب وحزين علي الكرة المصرية".

واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد لـ"أسود الأطلس" المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.

هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.