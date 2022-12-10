تصرّف مفاجئ من جمهور إسبانيا بعد تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم

أعربت الكاتبة الصحفية سكينة بن محمد، عن سعادتها العارمة بما حققه منتخب المغرب بالفوز على نظيره البرتغال وبلوغ دور نصف نهائي كأس العالم، مؤكدة أنه إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا.

وأضافت "بن محمد"، في مداخلتها من مراكش عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن كل شيء ممكن، متابعة: "لماذا لا يتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي والفوز بكأس العالم".

وتابعت أن احتفالات عارمة اجتاحت الشوارع بعد فوز منتخب المغرب، وتحقيقه هذا الإنجاز غير المسبوق، مستكملة: "حتى الإسبان رغم أننا هزمناهم في ربع النهائي إلا أنهم احتفلوا معنا".