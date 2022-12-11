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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 أنواع ارتفعت أسعارها خلال ديسمبر 2022..بـ 180 ألف جنيه .. دايهاتسو ماتيريا للعائلة الصغيرة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

سعر ومواصفات شيفروليه أوبترا 2023 | صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي للفئة الاقتصادية في مصر، وتمتلك السيارة تصميم خارجي من فئة السيدان الشهيرة، مع حزمة من التجهيزات الداخلية، بينما يتم طرحها لموديلات 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

منها فيات تيبو و كورولا.. 5 سيارات ارتفعت أسعارها خلال ديسمبر 2022

ارتفعت اسعار العديد من السيارات داخل السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر الجاري، ومنها السيارة فيات تيبو والتي شهدت زيادة سعرية تتراوح بين 49.900 جنيه و 54.900 جنيه، بالاضافة إلى السيارة تويوتا كورولا والتي ارتفعت اسعارها نحو 100 الف جنيه بعد طرح موديلات 2023.

 

بـ 180 ألف .. دايهاتسو ماتيريا للعائلة الصغيرة |صور

تحتل شركة دايهاتسو مكانة مميزة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من كبار مصنعي السيارات اليابانية حول العالم، نسبة إلى الاصدارات المتنوعة، والتي تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، مثل الايقونة الرياضية تيريوس، والسيارة ديهاتسو ماتريا. 

 

قبل نهاية العام .. 10 سيارات أوروبية الأكثر مبيعا في مصر

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية الخاصة بكل فئة، بالاضافة إلى العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومن بينها الصانع الاوروبي.

 

سعر BMW X4 موديل 2023 في مصر .. صور

استطاعت شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها القوية والمتنوعة ومنها السيارة BMW X4 موديل 2023.

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