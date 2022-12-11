أخبار السيارات| 5 أنواع ارتفعت أسعارها خلال ديسمبر 2022..بـ 180 ألف جنيه .. دايهاتسو ماتيريا للعائلة الصغيرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي للفئة الاقتصادية في مصر، وتمتلك السيارة تصميم خارجي من فئة السيدان الشهيرة، مع حزمة من التجهيزات الداخلية، بينما يتم طرحها لموديلات 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ارتفعت اسعار العديد من السيارات داخل السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر الجاري، ومنها السيارة فيات تيبو والتي شهدت زيادة سعرية تتراوح بين 49.900 جنيه و 54.900 جنيه، بالاضافة إلى السيارة تويوتا كورولا والتي ارتفعت اسعارها نحو 100 الف جنيه بعد طرح موديلات 2023.

تحتل شركة دايهاتسو مكانة مميزة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من كبار مصنعي السيارات اليابانية حول العالم، نسبة إلى الاصدارات المتنوعة، والتي تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، مثل الايقونة الرياضية تيريوس، والسيارة ديهاتسو ماتريا.

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية الخاصة بكل فئة، بالاضافة إلى العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومن بينها الصانع الاوروبي.

استطاعت شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها القوية والمتنوعة ومنها السيارة BMW X4 موديل 2023.