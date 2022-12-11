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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحث العلمي تستضيف خبير أمريكي للتحدث عن مجال الحاضنات التكنولوجية.. مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية باللغة العربية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحث العلمي تستضيف الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل للتحدث عن مجال الحاضنات التكنولوجية.. اليوم

اعلنت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استضافة الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية وذلك اليوم الأحد الموافق 11/12/2022 في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

 

رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

 

حقوق القاهرة تعلن خطوات تقديم استمارة 104 لطلاب الفرقة النهائية.. تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم استمارة (104) لطلاب الفرقة الرابعة .

 

كل ما تريد معرفته عن التعليم المدمج بجامعة عين شمس

يبحث الكثيرون من الأشخاص عن شروط الالتحاق بالتعليم المدمج جامعة عين شمس، لانة يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها، ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

 

اليوم .. مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية باللغة العربية

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان "المهارات النحوية في اللغة العربية" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية . 

 

 

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