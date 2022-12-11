أخبار التوك شو|رئيس لجنة كورونا: الفيروس موجود ومنتشر في العالم.. وزير التموين يعلن سبب زيادة سعر الأرز

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من العديد من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس لجنة كورونا: الفيروس موجود ومنتشر في العالم .. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لم يتم الإعلان عن التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة أو الدولة ولكن دائما نناشد المواطنين بالالتزام بها.

واضاف "حسام حسني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن فصل الشتاء هو فصل تنشط به الفيروسات التنفسية سواء كانت الانفلونزا أو الكورونا أو غيرها من الفيروسات التنفسية.

رغم عدم استيراده | وزير التموين يعلن سبب زيادة سعر الأرز ..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه لا يتم رفع اسعار السلع الاستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية.

وفسر وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، سبب زيادة أسعار بعض السلع مثل الارز رغم عدم استيراده من الخارج.

كسر في الفقرة العنقية.. الطبيب المعالج لطالب مدرسة العبور: حالته مستقرة حاليًا|فيديو

كشف الدكتور بيشوى نبيل طبيب جراحة العظام، أول من استقبل طالب مدرسة العبور الذى سقط على رقبته إثر لعبة منتشرة على التيك توك تفاصيل حالته الصحية.

وأكد نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن الطالب حالته مستقرة فى الوقت الحالى.

سعداوي: توقيت القمة العربية - الصينية ممتاز

علق الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية على القمة العربية الصينية التى عقدت فى السعودية.

وأوضح سعداوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، اختيار توقيت القمة العربية الصينية ممتاز والعالم العربي يشهد صحوة كبيرة.

الدنيا صغيرة قدام الصحة.. أنغام: أعود للحفلات آخر ديسمبر 2022

طمأنت المطربة أنغام، جمهورها، على صحتها؛ بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت انغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،: “رغم صعوبة المرض؛ لكن مفيش أجمل من إن تشوف الناس بتحبك، والحمد لله تجاوزت الأزمة بفضل الدعوات”.

شعبة الذهب: الأصفر يتراجع بقوة وجرام 21 ينخفض أكثر من 250 جنيها

زف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بشري سارة بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

وقال نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، مساء اليوم السبت، إن أسعار الذهب فى هذه الفترة تشهد انخفاضا، موضحًا أن سعر الذهب وصل في وقت سابق لـ 1850 و الآن وصل لـ 1650 جنيها للبيع و1600 جنيه للشراء.

شاهد| فرحة الجماهير بشوارع المغرب ومصر وقطر وفرنسا بعد الفوز التاريخي

رصدت كاميرا "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، فرحة الجماهير المغربية أمام ستاد الثمامة القطري، وفي لقطات أخرى أمام المقاهي المصرية بعد فوز منتخبهم التاريخي على نظيره البرتغالي وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم المقام في قطر.

وعلق الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن المغرب صنع تاريخًا جديدًا للكرة العربية، وأثبت أن العرب قادرون على تخطي الأدوار التمهيدية لبطولات كأس العالم والوصول لنصف النهائي، ومدربه استطاع غرس الحلم في لاعبيه، مشيرًا إلى أن منتخب البرتغال كان حائرًا في فهم المغرب خلال شوطي المباراة.

كنت هموت.. جنات : مش قادرة أصدق التاريخ اللي بتكتبه المغرب بالمونديال

عبرت المطربة جنات، عن سعادتها البالغة بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره التاريخي على البرتغال بهدف دون مقابل.

وأكدت الفنانة جنات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، انها كانت لا تتابع الكرة قبل كأس العالم، ولكنها بدأت تحبها وتتابعها، خلال متابعة مشوار المنتخب المغربى فى بطولة كأس العالم.

السجيني: تشريعات قانون التصالح في مخالفات البناء إصلاحية واستثنائية .. فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تشريعات قانون التصالح في مخالفات البناء هي تشريعات إصلاحية واستثنائية، مشيرا إلى أنها لا تتصادم مع تشريعات أخري.

واضاف "أحمد السجيني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن هناك ٢,٨ مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم استقباله في السابق، مشيرا إلى أنه سيطالب غدا بمعرفة ماذا سيتم مع المواطنين بعد عمل هذا التصالح

المحامين: وزير المالية تفَّهم موقف النقابة بشأن الفاتورة الإلكترونية

علَّق مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، على الموقف النهائي بشأن رفض النقابة لـ الفاتورة الإلكترونية، وأكد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفهم موقف النقابة، وأن النقابة طرحت الأسباب بشكل واضح.

وأضاف وكيل نقابة المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المالية قررت تشكيل لجنة لدارسة ما عرضته نقابة المحامين، و الأسباب التى ترفض فيها النقابة للفاتورة.

