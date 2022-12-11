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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عبر الفيس بوك .. حبس المتهم بترويج أدوية وعقاقير منشطة مجهولة المصدر

حبس
حبس

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك للترويج لأدوية وعقاقير منشطة مجهولة المصدر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك للترويج لأدوية وعقاقير منشطة مجهولة المصدر.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لبيع أدوية وعقاقير مجهولة المصدر ومحظور تداولها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة تم إستهدافه وضبطه وتبين أنه (مندوب ومسئول عن مكتب ومخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وعثر بحوزته على (613 عبوة متنوعة لأدوية وعقاقير منشطة جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من احد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الترويج للعقاقير والمنشطات مجهولة المصدر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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