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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب بحوزته أدوية مهربة جمركياً بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الأدوية المهربة جمركياً ومجهولة المصدر بقصد ترويجها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته كمية من الأدوية المهربة جمركياً ومجهولة المصدر بقصد ترويجها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال سيره عكس الاتجاه مستقلاً دراجة نارية وبحوزته حقيبة عُثر بداخلها على (مجموعة من الأدوية بإجمالى عدد 1307 "قرص، كبسولة، أمبول"- عدد 10 أكياس "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة - مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير  مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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