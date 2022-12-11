تجديد حبس شخصين استغلا الأطفال في أعمال التسول

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وكانت قد قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخصين يقومان باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" في مدينة نصر باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء وبصحبتهما ٣ من الأحداث المجنى عليهم، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.