عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين استغلا الأطفال في أعمال التسول

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وكانت قد قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخصين يقومان باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" في مدينة نصر باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء وبصحبتهما ٣ من الأحداث المجنى عليهم، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

تجديد حبس شخصين حبس أعمال التسول التسول حبس شخصين الأطفال الأحداث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

السبب الحقيقي وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء والتحقيق معه في الموسيقيين

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف رئيس المجلس القومى للمرأة

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ" فض إعتصام رابعة "

إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث أطفيح .. اليوم

حبس حرامي الهواتف المحمولة بالقاهرة

إعلام سوهاج يناقش عروضا وحملات إعلانية للطلاب

شعرك دخل في الأكل.. طالبة الإسكندرية تستغيث بعد ضربها داخل ميكروباص|فيديو

حبس شخصين استغلا الأطفال في أعمال التسول

أعمال سحر.. اعترافات مثيرة للمتهم بضرب طالب عين شمس

ترشيحاتنا

تراودني الأفكار السيئة بمجرد البدء في الصلاة فماذا أفعل؟.. نصيحة الإفتاء

وفقا للقانون.. مضاعفة التعويض فى جريمة تهريب البضائع الممنوعة

رسالة من حكيمي لـ مبابي قبل لقاء نصف نهائي كأس العالم

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

قفزة نجم المغرب تقترب من رقم رونالدو القياسي.. كم يبلغ ارتفاعها؟

هبوط وهروب في إسبانيا.. راكبة حامل تخدع طاقم طائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

ارتعاش العين مؤشر لثلاث أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ