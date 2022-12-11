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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الفتاح الجريني: تنبأت بفوز المغرب على البرتغال.. ومواجهة فرنسا تختلف

صدى البلد

أشاد الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني بلاعبي منتخب بلاده بعد الفوز على المنتخب البرتغالي ، بهدف نظيف ليوسف النصيري ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 بقطر .

وقال الجريني في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " توقعت فوز المغرب على البرتغال ، وخاصًة بعد الملحمة التاريخية التي قدمها اللاعبون و الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي ، أمام إسبانيا في دور ال 16 والفوز بركلات الترجيح ، فقد أظهر لاعبو المغرب شخصية البطل منذ المباراة الأولى أمام كرواتيا ".

وأضاف : " مواجهة فرنسا تختلف كليًا و جزئيًا عن مواجهة اسبانيا و البرتغال ، فالفريق الفرنسي هو حامل لقب مونديال روسيا 2018 ، ومليء بالنجوم، رغم غياب بعض اللاعبين عن صفوقه مثل كريم بنزيمة ونجولو كانتي ".

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