بنتشعبط في رضا ربنا.. ماجد الكدواني يحتفل بعيد ميلاده الـ 55 |فيديو

احتفل الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده الـ ٥٥ ، قائلا "لا يوجد إنسان كامل على الأرض .. وجميعنا بنا أخطاء ولكن ستر ربنا علينا جميل لأنه بيستر سمعتنا.. والواحد فينا بيتشعبط في رضا ربنا".

وأضاف "ماجد الكدواني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الإنسان لابد وأن يقوم بعمله بإخلاص حتي يستطيع أن يفعل شئ مميز، وفي النهاية الله هو الذي يرى هذا المجهود ويساعدنا علي النجاح.

وتابع ماجد الكدواني أن مهنة الفن مهنة جماعية وليست فردية، مشيرا إلى أن مهنة الفن بها أشخاص كثيرون أمناء ويساعدون بعضهم البعض على النجاح.