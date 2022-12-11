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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاقات دولية: المنصات المعارضة تستهدف المواطن يوميا.. فيديو

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن المواطن يتعرض يوميا لاستهداف من المنصات المعارضة.


وأضاف طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، خلال استضافته  ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المنصات المعارضة تقوم بعمل عملية تشويش ومحاولة تغيب الوعي لقضية ما، ومحاولة لنقل رسالة للمواطن بفشل الحكومة في كل السياسات التي تقوم بها".


وأردف، أستاذ العلاقات الدولية،: "لدينا مشكلة في الوعي بما يجري في المجتمع المصري سواء في الأداء الحكومي أو قطاعات الدولة الأخرى".

 

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وشدد على أن المتحدثين الرسميين عليهم الخروج بصورة دورية للحديث في مختلف وسائل الإعلام ، لعدم ترك الساحة لمنصات المعارضة، التي تستهدف الرأي العام بمعلومات مغلوطة"، مضيفا: "الوقوف على التفاصيل يبث رسائل الأمل والطمأنينة".
 

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