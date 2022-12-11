خلية الإعلام العراقية: استشهاد مواطن في اشتباك مع إرهابيين حاولوا الاختباء بمزرعته

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان خلية الإعلام العراقية "إنه بموقف بطولي استشهد المواطن (سهيل نجم الوران الشمري) من منزله بمحافظة نينوى تلول الباج، عندما اشتبك مع عناصر إرهابية كانت تريد الاختباء بمزرعته، حيث قام بإطلاق النار عليهم من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين اثنين منهم".

وأضاف البيان "أن الإرهابيين اطلقوا على المواطن العراقى قذيفة RBG7؛ مما أدى إلى استشهاده ، ثم هرب 4 من هذه العناصر الإرهابية بعد جريمتهم باتجاه جزيرة الحضر حيث طاردتهم قوة من الجيش العراقي وأخرى من الحشد الشعبي والعشائري، وتمت محاصرتهم وقتلهم جميعا، وقد تبين أن من بينهم إرهابيان من المطلوبين وبحوزتهم أحزمة ناسفة".