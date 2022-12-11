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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس قصور الثقافة يتابع أعمال التطوير بالمركز الثقافي بأبو سمبل

صدى البلد

  تفقد هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور  الثقافة أعمال الإحلال والتجديد بالمركز الثقافى بأبو سمبل والتى تأتى من أجل خدمة أهالى المدينة.

وجه عطوة بضرورة استكمال أعمال التطوير بالشكل الأمثل لما للموقع الذي يقع فى أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، والذى يمكن أن يكون قبلة لبعض رواد المدينة من السائحين ولعودته لخدمة الرواد فى أقرب وقت.

 

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أعمال الترميم

 

جدير بالذكر أن المركز مبنى بنظام الحوائط الحاملة علة طراز عمارة القباب، بما يتناسب مع البيئة المصرية فى تلك المنطقة، وتبلغ مساحة المركز 5170 م2، ومساحة المبانى عليها 3700 م2، ويتكون من طابقين، الأرضى ويضم غرف إقامة للوافدين من الفنانين، قاعة الحرف اليدوية، قاعة لأنشطة الطفل، بالإضافة لبعض الغرف الإدارية، أما الدور الأول إذ يتكون من غرف إقامة للوافدين من الفنانين، مقهى ثقافى، صالة كبار زوار، مكتبة عامة، مسرح مكشوف.

حضر الجولة التفقدية محمد رزق مدير عام الشئون الهندسية، هاشم عبد الرحمن من الإدارة الهندسية بالهيئة، نجوى سيد مدير عام الثقافة بأسوان.

الثقافة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة المناطق الأثرية أبو سمبل

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