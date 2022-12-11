تضامن النواب تشيد باطلاق اللجنة الطبية بمجلس الوزراء قافلة شاملة لـ"حلايب وشلاتين وأبو رماد"

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب التحية والتقدير إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على نجاحها فى أعمال القافلة الطبية الشاملة، التي انطلقت في منطقة المثلث الذهبي " حلايب وشلاتين وأبو رماد " بالتعاون مع جامعة الأزهر وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وقال " المير " فى بيان له اصدره اليوم إن الاستمرار فى هذا العمل المؤسسى من خلال التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يحقق مجموعة من الأهداف فى مقدمتها الوصول بالخدمات الطبية المتميزة لاهالينا البسطاء داخل مختلف المحافظات الحدودية والمناطق النائية ، مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدنى تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى اطلاق الطاقات الكامنة والكبيرة داخل مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة مع مختلف مؤسسات الدولة فى توسيع نطاق الحماية المجتمعية وتطبيق مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره.

ووجه المهندس حسن المير التحية لمؤسسات العمل الأهلى على جهودها ومساندتها لجميع مؤسسات الدولة لتقديم جميع الخدمات الصحية والانسانية والمساهمة فى جميع المبادرات التى يطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها المبادرة التاريخية الرئاسية " حياة كريمة " والتى تخطت حدود الوطن بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها داخل القرى والريف المصرى واصبحت هناك العديد من دول العالم بصفة عامة والدول الافريقية بصفة خاصة تطلب تطبيق هذه التجربة المصرية.

تجدر الاشارة إلى انطلاق هذه القافلة، التي تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من جامعة الأزهر تأتى في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إلى أنه من المقرر أن تجري القافلة، التي تضم أكثر من ٦٠ طبيبا، الكشف الطبي على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء جراحات عامة، وجراحات أطفال بمستشفى شلاتين المركزي، بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه سيتم، خلال أعمال القافلة، تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحي، لافتا إلى أن القافلة توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وكذا توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن تنظيم هذه القافلة الشاملة، التي تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة الأزهر، تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ونعمل على أن تسهم هذه القوافل بشكل فعال في توفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين في مختلف المناطق بالجمهورية، ولا سيما للأهالى في منطقة المثلث الذهبي، مؤكدًا حرص الجامعة على تأدية القوافل لمهامها بأفضل مستوى، كما حرصت الجامعة على الاستعانة بالكفاءات في مختلف التخصصات الطبية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تستمر أعمال القافلة لمدة أسبوع، لتنتهي أعمالها يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر.