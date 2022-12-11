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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن ابنته المفقودة

المتغيبة/ هاجر أحمد
المتغيبة/ هاجر أحمد

أرسل القارئ أحمد عبد الله يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة.

وقال في استغاثته ابنتي هاجر أحمد عبدالله فرجاني 17 سنة من القطوري متغيبة من ظهر يوم الأربعاء ركبت من بلدها ونزلت عند مستشفى الزهراء وآخر مكان ظهرت فيه عند الضرائب موقف الجيزة برجاء من يتعرف عليها يتواصل علي رقم 01159504012.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

موقع صدى البلد الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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