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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لإتجاره بالنقد الأجنبي بالقاهرة|شخص يواجه الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

كانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الاتجار بالنقدالأجنبى ، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

النقد الأجنبي السوق المصرفى البنوك قانون البنك المركزي وزارة الداخلية

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