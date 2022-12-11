صحيفة عمانية : قمة دول الخليج تعاون يواكب المتغيرات والتحديات

أكدت صحيفة (عمان) العمانية ، اليوم /الأحد/ ، أن البيان الختامي لمؤتمر القمة الـ43 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في الرياض، أكد حرص قادة المجلس على استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرَّة، والبدء في مفاوضات تجارة حرَّة وفق أولويَّات دوَله، والعمل على تعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، وتحقيق تعاون يواكب المتغيرات والتحديات .

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحياتها تحت عنوان "تعاون يواكب المتغيرات والتحديات"- أن البيان الختامي تبني الركائز الأساسية لتحوُّلات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغيُّر المناخي) حيث جاءت قضية التغيُّر المناخي على رأس المواضيع التي بحثَها قادة دوَل المجلس ورؤساء الوفود،، فالمستقبل يفرض على كافَّة دوَل العالم ـ ومن بَيْنَها دوَل المجلس ـ توجيه الاستثمارات نَحْوَ مشاريع مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، واعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وذكرت الصحيفة أن هذه التوصيات التي خرجت بها القمة الخليجية تتعامل مع المبادئ السياسية الراسخة القائمة على احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية استنادا للقوانين والأعراف الدولية.

وأضافت أن الصين كأحَدِ أقطاب العالم، وبما تملكه من إمكانات على الصعيدَيْنِ السياسي والاقتصادي، سيكون التعاون معها مفتاحًا لتوجُّه جديد يفتح آفاقًا أرحب نَحْوَ التنمية المستدامة، خصوصًا وأنَّ العلاقات الاقتصادية والسياسية الصينية الخليجية قد شهدت طفرات كبرى في الفترة الماضية.

