خبير : مشاريع التنمية المستدامة الجاري تنفيذها تتيح للمواطن الحياة الكريمة.. فيديو

أكد الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الادارة والتنمية المستدامة، أن مدينة السويس أصبحت المنطقة الحرة، مما يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية لمدينة السويس ،ومحافظات القناة.

وقال مدحت الصالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن التنمية المستدامة التي تحدث بالدولة هي التي تتيح للمواطن الحياة الكريمة التي يعيشها، وخاصة الأجيال القادمة.

الإهتمام بها

وتابع أستاذ الادارة والتنمية المستدامة، أن السويس هي المدخل الجنوبي ،خاصة اقليم قناة السويس، والذي وتمر منه السفن والحاويات، وكانت تحتضن الصناعات البترولية وغيرها، وكان لا بد من توجه الدولة نحو الإهتمام بها.