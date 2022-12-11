عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات التونسية تضبط 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود

صدى البلد

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، القبض على 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجزائرية التونسية البرية بشكل غير شرعي .

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان له – إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس العاملة بالقصرين وطبرقة من ضبط سبعة أشخاص أجانب أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجزائرية التونسية .

من ناحية آخرى، أضاف المتحدث أنه تم ضبط أحد الوسطاء المشاركين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية التي انطلقت من سواحل طبلبة في 22 سبتمبر الماضي وفقد خلالها 18 شخصا، وحجز شاحنة كانت بحوزته يستخدمها في نقل المهاجرين، مشيرا إلى أن فرقة الإرشاد البحري بقابس من جانبها تمكنت من ضبط شخص بتهمة تشكيل خلية لاجتياز الحدود البحرية خلسة .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

رئيس الوزراء يوجه فنادق شرم الشيخ بتنفيذ محطة معالجة صرف صحى خاصة

الحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. اعرف عقوبة المخالفين لـ قانون المحال العامة

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

ترشيحاتنا

وزير القوى العاملة يزور دير سانت كاترين ويهنئ الرهبان بذكرى استشهاد القديسة

وزير خارجية مقدونيا الشمالية: دور مصر فعال في مواجهة الهجرة غير الشرعية

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

سنعمل معًا لبناء الوعي المستنير..وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يناقشان سبل التعاون المشترك

قرار مفاجئ من رونالدو بعد صدمة وداع كأس العالم

وزيرة التضامن: ندرس تعديلات تشريعية لزيادة نفقة المطلقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر: نقص هذا الهرمون يسبب الصلع للرجال

شاهد.. ثور هائج يقتحم حفل زفاف هندي

تسبب زيادة الوزن.. أعراض قصور الغدة الدرقية والسيطرة عليها في الشتاء

انتشر بالمدارس بشكل كبير.. أعراض الإصابة بالجدري وطرق حماية طفلك من العدوى

فيديو

تحذير من الشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم| تغطية خاصة

أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد في البنوك |تغطية خاصة

لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

بسبب ملابسها غير المحتشمة.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل في مونديال 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ