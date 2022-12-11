السلطات التونسية تضبط 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، القبض على 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجزائرية التونسية البرية بشكل غير شرعي .

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان له – إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس العاملة بالقصرين وطبرقة من ضبط سبعة أشخاص أجانب أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجزائرية التونسية .

من ناحية آخرى، أضاف المتحدث أنه تم ضبط أحد الوسطاء المشاركين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية التي انطلقت من سواحل طبلبة في 22 سبتمبر الماضي وفقد خلالها 18 شخصا، وحجز شاحنة كانت بحوزته يستخدمها في نقل المهاجرين، مشيرا إلى أن فرقة الإرشاد البحري بقابس من جانبها تمكنت من ضبط شخص بتهمة تشكيل خلية لاجتياز الحدود البحرية خلسة .

