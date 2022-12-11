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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي قيادات حزب "الاتحاد"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقرها وفدا من قيادات حزب الاتحاد، ويـأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الاتحاد في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، و التي دعا القوى السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي مع الأحزاب و القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية  .

و يُذكر أن تنسيقية  شباب الأحزاب و السياسيين كانت قد بدأت جلسات نقاشية مع  كافة تيارات  ، وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية .

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