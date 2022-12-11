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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تصفية 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق، نتيجة للعمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن نيران المدفعية الروسية دمرت في اتجاه "كوبيانسك" تجمعا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية بمنطقة خاركوف، حيث جرى القضاء على ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة و3 قطع مدفعية و6 مركبات.

وفي اتجاه "كراسني- ليمان" تمكنت القوات الروسية من صد هجوم للقوات الأوكرانية شنته بمساعدة 3 مجموعات هجومية معززة بمركبات مدرعة على مواقع القوات الروسية بلوجانسك، وتم صد جميع الهجمات والقضاء على ما يصل إلى 65 عسكريا أوكرانيا.

وأشار البيان إلى القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وثلاث أطقم قذائف هاون بلوجانسك، موضحا أنه في اتجاه مدينة دونيتسك جرت تصفية ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيًا ومركبتي قتال مصفحتين و3 شاحنات صغيرة.

ولفت البيان إلى تدمير قاذفة صواريخ "أرض - جو" أوكرانية وإسقاط 5 صواريخ "هايمارس" في دونيتسك وميليتوبول، وصاروخين من طراز "أوراجان" في مقاطعة زابوروجيا.

وفي سياق منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن الاتحاد الأوروبي قام منذ سنوات بالتخطيط للوضع الحالي المتوتر في كوسوفا.

وأضافت زاخاروفا - تعقيبا على كلمات رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، بأن البلاد على وشك الحرب بشأن كوسوفا بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي - إن "هذا ليس تقاعسا... إنما هو بالضبط الوضع الذي كان يهيئ له الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي منذ سنوات".

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش قد أعلن أمس السبت أن قيادة البلاد سترسل طلبا رسميا إلى قيادة بعثة قوة كوسوفا التابعة لحلف شمال الأطلسي لنشر الشرطة والجيش الصربيين في كوسوفو وميتوهيا.
 

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