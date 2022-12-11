الرقابة المالية توافق على تصفية صندوقى المصرى العالمى للاستثمار وتنمية التكنولوجيا

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، قرارًا رقم (165) لسنة 2022، بالموافقة على تصفية الصندوق المصري العالمي للاستثمار، وصندوقي تنمية التكنولوجيا (الأول) و(الثاني)، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم (175) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما أصدر قرارًا بوقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، علمًا بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020.