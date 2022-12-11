عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية توافق على تصفية صندوقى المصرى العالمى للاستثمار وتنمية التكنولوجيا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، قرارًا رقم (165) لسنة 2022، بالموافقة على تصفية الصندوق المصري العالمي للاستثمار، وصندوقي تنمية التكنولوجيا (الأول) و(الثاني)، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم (175) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما أصدر قرارًا بوقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، علمًا بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020.

الرقابة المالية الصندوق المصري العالمي للاستثمار تداول الأوراق المالية البورصة سوق رأس المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من محمود الخطيب بعد إنجاز المغرب في المونديال

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

اتمسك متلبس في عيادته.. حكاية طبيب الجيزة مع الفتيات|ما القصة؟

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

إحالة أوراق زوجة وعشيقها الي المفتي لقتلهم زوجها بالشرقية

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك .. كاف يُعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا رسمياً

فيصل بن فرحان: السعودية ستكون الأكثر نموًا في مجموعة العشرين خلال 5 سنوات

بعد اعتزاله| مسلم يعود للغناء ويؤكد: انتظروني فى أول حفلة

وجود لاعب مفاجأة.. مبابي يقود قائمة هدافي كأس العالم 2022

ياسين بونو يخطف قلوب العرب بانصافه لـ اللغة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

ماذا يوجد بالمنزل الأكثر رعبًا في ماليزيا؟.. شاهد فيديو يوثقه من الداخل

إطلاله جريئة .. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

بمكياج لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها داخل السيارة

فيديو

طاقية الإخفا.. صينيون يبتكرون عباءة تحول الإنسان لـ "شبح" أمام الكاميرات| فيديوجراف

حلمي بكر موجود.. مصطفى كامل: مفيش مبلغ بحصله للنقابة بدون إيصال |فيديو

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

انتهاء جماعي لآلاف البشر.. ماذا قالت العرافة البلغارية بابا فانجا عن 2023؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ