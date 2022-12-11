وزيرة الثقافة تعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للإبداع الفني

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فتح باب التقدم لجائزة الدولة للإبداع الفني، بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، بدءًا من اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 وحتى الأول من يناير 2023.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الجائزة هي أحد محاور اهتمام الوزارة بالمواهب الشابة في مجالات الفنون والآداب والعمل على صقلها وذلك من خلال إتاحة الفرصة للفائزين بها للإطلاع على المدارس الفنية المتعددة في إيطاليا من خلال برنامج تُعده الأكاديمية المصرية للفنون بروما على مدار 6 أشهر، ودعت وزيرة الثقافة شباب المبدعين بالتقدم بمشروعاتهم لنيل الجائزة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هبة يوسف، مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، أن هذه الدورة من الجائزة تضم فروع "التأليف الموسيقي، الغناء الأوبرالي، النحت، الخزف، الباليه، الإخراج المسرحي، التأليف المسرحي، التصوير الزيتي، الإخراج السينمائي، والجرافيك".

وأضافت أنه يشترط في المُتقدم لنيل الجائزة عدة شروط منها أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عاما من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يجتاز المتقدم جميع مراحل المسابقة والاختبارات والتي تُعقد لإختيار المتقدمين للجائزة، وأن تكون له سابقة أعمال في فرع الجائزة المتقدم له.

وأشارت إلى أنه يتم التقدم للجائزة عن طريق سحب نموذج التقدم من مقر مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا"، اعتبارًا من اليوم 11 ديسمبر وحتى الأول من يناير 2023.

وأوضحت أنه يتم اختيار فائز واحد في كل مجال، يقضي ستة أشهر بمقر الأكاديمية الفنية بروما، يتصل خلالها بفنون الإبداع العالمية لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد في المجال الموفد من أجله.