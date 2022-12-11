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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء البيئة بدول "التعاون الخليجي" يؤكدون أهمية توحيد المواقف في المحافل الدولية

صدى البلد

أكد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم /الأحد/، أهمية تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في المحافل البيئية الدولية كافة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول المجلس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك بناء على طلب تقدمت به الإمارات لعقد الاجتماع التنسيقي للتحضير لمشاركة الوزراء في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2020 المقرر عقده في كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).
وبحث الوزراء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى، كما تم التشاور لتوحيد مواقف دول المجلس تجاهها ومنها الإطار العالمي للتنوع الإحيائي لما بعد 2020، بالإضافة إلى موضوع التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية.
وقدم الوزراء التهنئة بمناسبة نجاح القمة الخليجية الـ43 والقمة الخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض، مؤكدين أن مخرجات القمتين تعد إضافة داعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة برعاية قادة دول المجلس وبما يخدم دول وشعوب مجلس التعاون.

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