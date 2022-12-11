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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير تونسي: الأمن السيبراني من أهم محاور استراتيجية التحول الرقمي

صدى البلد

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي، أن مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبراني يحظى بأهمية بالغة، ويمثل محورا من أهم المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي .
وقال الوزير - وفقا لبيان صادر عن الوزراة اليوم /الأحد/- إن الوزارة والهيئات التابعة لها مثل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، يعملون على توفير حلول الثقة الرقمية وتأمين الفضاء السيبراني من الهجمات السيبرانية وحماية السيادة الرقمية، خاصة مع ما فرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي لتونس .
وأضاف أن الوزارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعمل على تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية عبر مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني ومراجعة القانون المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضبط مهامها الجديدة والتي من ضمنها إسناد علامة ''مؤمن'' لكل منظومة وبرمجية أو جهاز إلكتروني بطلب من المطور أو المستورد لها.

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