بنك التنمية الأفريقي يقرض غينيا 33 مليون دولار لدعم الزراعة والبنية الأساسية

وقعت الحكومة الانتقالية في غينيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية اتفاقية قرض وبروتوكولين منحة بقيمة إجمالية قدرها 32.9 مليون دولار أمريكي، لدعم إنتاج الأغذية وشق الطرق وتطوير النقل.

ووفق بيان البنك، تتضمن اتفاقية القرض الأولي مشروع إنتاج الأغذية في حالات الطوارئ، وذلك في إطار مبادرة البنك للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليون دولار إلى دعم إنتاج الأرز والذرة والدرنات، ويؤدي تنفيذه إلى تحسين الأمن الغذائي للسكان في المناطق الريفية في غينيا.

وتهدف اتفاقيات المنحة البالغة 7.90 مليون دولار أمريكي إلى تمويل المرحلة الثالثة من برنامج تهيئة الطرق وتسهيل النقل داخل اتحاد نهر مانو، وتحسين اتصال غينيا مع جيرانها، لا سيما ليبيريا وسيراليون، وتعزيز التكامل الإقليمي والتجارة.

وأشاد المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في غينيا لياندر باسولي، بالأثر المستقبلي للمشروعين على الظروف المعيشية لسكان غينيا، ودعا السلطات والجهات الفاعلة في هذا المجال إلى الاستخدام الأفضل للموارد التي تم حشدها، لا سيما من خلال التنفيذ الفعال والكفء للمشاريع التي ينتظر سكان غينيا أثرها على أرض الواقع.

وتوقع وزير الاقتصاد والمالية الغيني موسى سيسي أن تحدث المشروعات تحسناً في مجال الأمن الغذائي وتعزيز ربط غينيا وانفتاحها الداخلي والخارجي.