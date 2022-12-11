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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي: إطلاق أول حاضنة مؤسسات ناشئة الفترة المقبلة

صدى البلد

أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنه سيطلق خلال الفترة المقبلة أول حاضنة مؤسسات إفريقية ناشئة "تونيزيا أفريكا يبزنس إنكيوبايتر"، وذلك في إطار المبادرات الجديدة للمجلس، لتكون مشروعا رائدا لاستقطاب الشباب الإفريقي والتونسي المهتمين بالتسويق في إفريقيا .

وقال رئيس مجلس الأعمال أنيس الجزيري - في تصريحات له اليوم /الأحد/ - إن تونس تقوم حاليا بإعداد وتدريب حوالي 10 آلاف شاب إفريقي، وربطهم بالمؤسسات الاستثمارية التونسية المختلفة، مضيفا أنه عندما يعود هذا الشاب إلى بلده يقوم بتدشين مشروعه الخاص بالشراكة مع مستثمر تونسي ، بما يمكن من إيجاد ديناميكية جديدة لعلاقات تونس بالدول الإفريقية .

وأضاف أن المجلس يستهل برنامجه لعام 2023 بافتتاح الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة بمصراتة في الفترة من 16 - 18 يناير المقبل تحت شعار "تونس ليبيا بوابة لإفريقيا"، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم كذلك المشاركة في عدد من الفعاليات الدولية، من بينها منتديات اقتصادية دولية وإقليمية .

ولفت الجزيري إلى أن المجلس سيقوم كذلك خلال العام المقبل بتنظيم عدد من البعثات في قطاعات اقتصادية متنوعة إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ورواندا وموريتانيا والكاميرون والكوت ديفوار، إضافة إلى تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى التونسي الإفريقي للتمكين، والدورة السادسة لأحد أكبر المنتديات العالمية الخاصة بالاستثمار، وهو منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "فيتا 2023" .
 

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي مؤسسات إفريقية ناشئة الاستثمارية التونسية فيتا 2023

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