عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يطرح حلولا بديلة لمقترح تدريس لغة الإشارة للطلاب بجميع المراحل

صدى البلد

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اقتراحا، تقدمت به النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تدريس لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع، كمادة أساسية لطلاب المدارس بشكل عام، بجميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية.

ومن جهته، قال تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن فكرة إضافة مناهج جديدة لتدريس لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع لجميع المراحل؛ هي فكرة غير قابلة التطبيق، وستزيد من أعباء ومشكلات التعليم. 

وأضاف شوقي، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن هناك حلول وبدائل أفضل من إضافة منهج خاص لتدريس لغة الإشارة، خاصة وأن المناهج والمقررات الدراسية المصممة في الوقت الحالي، لا تسمح بإضافة أي مواد جديدة، وأن الطالب في الوقت الحالي منشغل بشكل كبير بتحصيل واستيعاب المقررات الدراسية الحالية، لذا فإن إضافة مقرر جديد عليه؛ لن يفيده، ولن يساهم في نموه المعرفي أو العقلي أو التحصيلي.

خبير تعليم : تدريس لغة الإشارة للطلاب يضيف مشكلة إضافية للمنظومة

وعن الحلول البديلة لعدم تدريس لغة الإشارة لجميع الطلاب في مراحل التعليم الأساسية، قال الدكتور تامر شوقي: أن الحل البديل يكمن في تجميع الطلاب الصم وضعاف السمع في فصل واحد داخل المدرسة، وأن نسند مهمة تدريسهم إلى معلم متخصص للتدريسي بلغة الإشارة.

وأشار إلى أن هناك حل آخر؛ وهو أن يتم وضع علامات وصور؛ للدلالة على معاني الإشارات في لغة الإشارة، ونقوم بتدريب الطلاب عليها.

واستطرد أن من الحلول البديلة أيضا، أن نقوم بتعين أخصائيين نفسيين في المدرسة، يتعلمون لغة الإشارة، ويكونوا خريجين كليات التربية الخاصة، والتي تكون لغة الإشارة أحد فروعها؛ وبذلك يشترك الأخصائي النفسي مع معلم الفصل، ليتعاونا سويا في تعليم الطلاب الصم وضعاف السمع.

واختم الدكتور تامر شوقي حديثه قائلا اننا يجب علينا قبل أن نفكر في تدريس لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع كمادة أساسية لجميع المراحل الدراسية؛ أن نفكر في أن نغرس داخل أولادنا ثقافة احترام الآخر، وأن نعلمهم كيفية احترام زملائهم الذين يعانون من أي مشكلة، سواء كانت صعوبة في السمع أو الكلام أو الإبصار، وأن نعلمهم الاحترام والتعاطف مع الآخرين، فهذا سيكون أكثر فائدة من تعليمهم لغة الإشارة.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، في حضور وتوافق ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور جبريل أنور، خبير مناهج بالإدارة المركزية للمناهج بالوزارة، على إدراج قاموس مصطلحات إشارية ملحق بكل مادة دراسية، والتوصية بالقيام بتدريبات مكثفة للمعلمين في كل المراحل الدراسية لتدريس المصطلحات للطلبة في كل المدارس والمراحل الدراسية من التعليم الأساسي حتى الثانوي، بالإضافة إلى البدء من الآن فترة إعداد الدليل والتدريبات، والتطبيق بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.

لغة الاشارة تدريس لغة الإشارة الصم وضعاف السمع مادة أساسية لجميع المراحل الدراسية لطلاب المدارس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد إنجاز المغرب في المونديال

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

اتمسك متلبس في عيادته.. حكاية طبيب الجيزة مع الفتيات|ما القصة؟

ترشيحاتنا

خبير: فرض سعر محدد للنفط الروسي يؤدي لنقص الإمدادات في السوق العالمية

بعد شكاوى الطلاب..قرار عاجل من حقوق القاهرة بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول

35 درجة.. إعلان جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

طلائع الجيش يخطف المصري بهدفين في دقيقتين خلال الشوط الأول

احذر من عبادة تؤدي بك لكارثة وهلاك .. داعية أزهري يكشف عنها

أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على تنفيذ عمليات في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسباب لن تتوقعها وراء انسداد الأنف.. تعرف عليها

نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

ماذا يوجد بالمنزل الأكثر رعبًا في ماليزيا؟.. شاهد فيديو يوثقه من الداخل

إطلاله جريئة .. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

مصطفى كامل: هطهر نقابة الموسيقيين.. ومؤدو المهرجانات يمتلكون سيارات أحسن مني| حوار

طاقية الإخفا.. صينيون يبتكرون عباءة تحول الإنسان لـ "شبح" أمام الكاميرات| فيديوجراف

حلمي بكر موجود.. مصطفى كامل: مفيش مبلغ بحصله للنقابة بدون إيصال |فيديو

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ